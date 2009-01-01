GT+
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
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25 в подарок после первого пополнения счета. Деньги доступны для игры без отыгрыша.
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Кэш-трафик
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
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4.2 /5
Оценка редакции GipsyTeam
4.1
Репутация по отзывам
4.1
Привлекательность бонусов
4.1
Качество софта
Регистрация на KKPoker
Информация о покер-руме Отзывы пользователей Обзор авторов GipsyTeam

Особенности KKPoker

$100
Минимальный депозит
100% до $500
Бонус новым игрокам
$10,000
Лимиты на вывод
0%
Комиссия за вывод
48 часов
Скорость вывода
200
Средний онлайн
Платёжные системы
Платформы
Андрей Антипов
Глава службы поддержки
Онлайн чат

Описание и регистрация

Мобильное приложение от разработчиков PPPoker с возможностью делать депозиты и кэшауты напрямую, без участия агентов. В отличие от большинства конкурентов игра идет в одном общем пуле, без разделения на клубы и альянсы. За столами часто встречаются игроки из Японии, Филиппин и других азиатских стран.

Выбор форматов широкий: больше всего игры идет в холдем, классическую и пятикарточную омаху, но есть быстрый покер и даже спины (Spin Up). Собирается игра в 6+ (шортдек) и китайский покер.

Для игры нужен смартфон на iOS/Android, одновременно поддерживается до 3 столов. Вспомогательные программы не работают, но можно покупать VIP-карты во внутреннем магазине для доступа к встроенному HUD’у и статистике. Важно: при запуске приложения не забудьте ввести код 747474.

1
Укажите этот код при регистрации:
GT1
Скопировано!
2
Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
Регистрация на KKPoker
Готово! Теперь вы можете играть на KKPoker, используя все бонусы от GipsyTeam.

Плюсы и минусы

  • Слабые оппоненты
  • Прямая касса
  • Небольшой выбор игры
  • Запрет на игру с ПК
  • Запрещен вспомогательный софт

Трафик

200
Средний онлайн
200
Игроков в кеше
02:00
Пиковое время
21
Позиция в рейтинге

Прочее

Год основания
2019
Продукты
Покер
Лицензия
Остров мэн
Репутация
4.1 /5
3 отзыва из 8
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Ramil4429
06.01.2022 10:34
Вполне себе играбельный рум!
odprogrammer
22.12.2021 23:18
Рум фигня, молодой но не красивый, акций интересных подчеркну нет, интерфейс на 5/10 , всё зелёное это прикольно сначала, мой любимый цвет но оттенок подобран не очень и быстро надоедает, плюсов нет, минусов тоже, поэтому серенький рум, такое
maximus650
22.12.2021 16:21
Скачал, установил, бонусы получил от Gipsy team! Узнал о новом формате покера, есть там такие турики, в них всего два варианта фолд и ол-ин. Есть бесплатные, проходят каждые два часа, в целом румом доволен, если поднимете денег будьте готовы выложить 20$ для создания счета, это необходимо для вывода.
3 отзыва из 8
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Обзор от авторов GipsyTeam

Обзор покер-рума KKpoker

KKPoker (изначально разрабатывалось под названием PPPoker Pro) — инновационное мобильное приложение для игры в покер. Это первый покер-рум для мобильных устройств, который получил лицензию острова Мэн — то есть первое приложение, которое по сути является легальным румом. Разработчики — компания AceKing IOM Limited, авторы PPPoker. В новом продукте они ввели несколько принципиальных изменений, которые впоследствии могут серьезно изменить всю индустрию покерных приложений и дать ей серьезный буст. KKPoker предлагает как классические игры (холдем, омаха, 5-карточная омаха), так и современные форматы: быстрые кэш-столы (аналог старзовского ZOOM) и джекпот-турниры Spinup. А еще здесь можно играть в 6+ («шортдек») и OFC («китайский покер»). В руме много игроков из Азии, поэтому пиковые часы трафика — днем и ранним вечером по Москве.

Главное конкурентное преимущество KKPoker — та самая лицензия острова Мэн. Игра в приложении строго регулируется законом и, следовательно, можно не беспокоиться за честность игры и деньги на счете. В частности, закон обязывает хранить деньги игроков отдельно от собственных денег компании.

Само же приложение отличается от конкурентов (и, в частности, братского PPPoker) следующим:

  • Есть собственная касса. Игроки могут вносить деньги на счета сами, минуя агентов.
  • Игра не разделена на клубы, пул игроков общий — в этом смысле приложение не отличается от привычных покер-румов.
  • Официально запрещены эмуляторы и мультиаккаунтинг.

Игроки из Евросоюза играть на ККПокер не могут (всего под запретом около 60 стран). Вместо них за столами вы встретите оппонентов из Японии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В KKPoker игроки, знакомые с PPPoker, будут чувствовать себя как дома: он сделан на той же платформе, и выглядит практически так же. Серьезно отличается только касса.

Десктопной версии в данный момент не существует, играть можно только с iOS или Android. С одной стороны, это неудобно для регуляров — столы ККПокер не добавить в обычную сессию за рабочим компьютером, нельзя сделать привычный лейаут и вывести статистику на игроков. С другой стороны, это гарантирует, что за столами будет мало профессионалов. Играть одновременно на KKPoker можно до 3 столов.

HUD и эмуляторы запрещены. Во внутреннем магазине приложения можно покупать VIP-карты, которые дают различные бонусы, в том числе и доступ к статистике на игроков. Каждому игроку покер-рум позволяет иметь только одну учетную запись.

KKPoker работает не так, как другие приложения для игры в покер. Обычно в них много разных клубов и союзов, и, прежде чем начать играть, нужно выбрать один из клубов и подать заявку на вступление. При этом клубы и союзы сильно отличаются между собой: и трафиком, и предлагаемыми играми, стоимостью фишек, пиковыми часами игры и даже рейком.

KKPoker работает как обычный покер-рум. После регистрации введите код 747474: так вы попадете в клуб GipsyTeam, т.е успешно привяжете аккаунт к нашему аффилейту и будете получать рейкбек. При этом вам будут доступны все игры и турниры, которые существуют в приложении, все игроки находятся в едином пуле.

Прежде чем регистрироваться, обязательно свяжитесь со службой поддержки GT+. Они дадут актуальную ссылку на регистрацию и ответят на любые вопросы. Все наши игроки имеют в KKPoker от 50% рейкбека, не платят комиссию с вывода профита и получают гарантию на сохранность внесенных денег.

Щедрый рейкбек — одно из главных преимуществ игры в приложениях. Более 50% сегодня не дает ни один крупный рум — при том, что средний уровень игры в них гораздо выше.

Поощряет игроков и сам рум: за выполнение миссий можно получать монеты и обменивать их на турнирные билеты или VIP-карты.

Бонус на первый депозит 100% до $500, фактически дает 10% дополнительного рейкбека.

Поддерживаемые платежные системы:

  • Visa, MasterCard (для РФ недоступно)
  • Skrill
  • Neteller
  • ecoPayz
  • paysafecard
  • MuchBetter
  • Cashtocode
  • Криптовалюта

Основные плюсы игры на KKPoker:

  • Надежное лицензированное приложение
  • Трафик из Азии, много слабых оппонентов
  • Единый клуб для всех игроков
  • Высокий рейкбек для игроков GipsyTeam
  • Мультитейблинг — играйте сразу на 3 столах

Минусы рума:

  • Игра недоступна во многих странах
  • Нельзя пользоваться эмуляторами
  • Вертикальные столы — поначалу может быть непривычно

В. Как начать играть

О. Напишите в бесплатную службу поддержки GipsyTeam+, чтобы получить ссылку для регистрации, и создайте аккаунт. После этого скачайте приложение (это бесплатно) на iOS или Android и войдите под своими логином и паролем.

В. В каких клубах выгодно играть?

О. Клубов в привычном для понимании здесь нет. Все игроки находятся в едином пуле, без разделения по клубам и союзам.

В. Обязательно ли отправлять документы?

О. Да, рум требует обязательной верификации аккаунта. После регистрации придется отправить фото документа, подтверждающего личность, а также подтвердить свой адрес.

В. Есть ли риск потерять деньги?

О. Нет. Гарантию на внесенные деньги предоставляет GipsyTeam, а деятельность рума регулирует лицензия. За время работы с нашими партнерскими клубами игроки ни разу не теряли деньги на своих счетах.

В. Можно ли использовать программы?

О. Нет. Десктопного клиента нет, а эмуляторы запрещены. Из софта будет доступен только внутренний HUD, который приобретается отдельно в магазине.

Рейк и рейкбек
Андрей Антипов
Глава службы поддержки
Онлайн чат

Регистрация

1
Укажите этот код при регистрации:
GT1
Скопировано!
2
Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
Регистрация на KKPoker
Готово! Теперь вы можете играть на KKPoker, используя все бонусы от GipsyTeam.

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