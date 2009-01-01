Обзор покер-рума KKpoker

KKPoker (изначально разрабатывалось под названием PPPoker Pro) — инновационное мобильное приложение для игры в покер. Это первый покер-рум для мобильных устройств, который получил лицензию острова Мэн — то есть первое приложение, которое по сути является легальным румом. Разработчики — компания AceKing IOM Limited, авторы PPPoker. В новом продукте они ввели несколько принципиальных изменений, которые впоследствии могут серьезно изменить всю индустрию покерных приложений и дать ей серьезный буст. KKPoker предлагает как классические игры (холдем, омаха, 5-карточная омаха), так и современные форматы: быстрые кэш-столы (аналог старзовского ZOOM) и джекпот-турниры Spinup. А еще здесь можно играть в 6+ («шортдек») и OFC («китайский покер»). В руме много игроков из Азии, поэтому пиковые часы трафика — днем и ранним вечером по Москве.

Основные отличия KKPoker

Главное конкурентное преимущество KKPoker — та самая лицензия острова Мэн. Игра в приложении строго регулируется законом и, следовательно, можно не беспокоиться за честность игры и деньги на счете. В частности, закон обязывает хранить деньги игроков отдельно от собственных денег компании.

Само же приложение отличается от конкурентов (и, в частности, братского PPPoker) следующим:

Есть собственная касса. Игроки могут вносить деньги на счета сами, минуя агентов.

Игра не разделена на клубы, пул игроков общий — в этом смысле приложение не отличается от привычных покер-румов.

Официально запрещены эмуляторы и мультиаккаунтинг.

Игроки из Евросоюза играть на ККПокер не могут (всего под запретом около 60 стран). Вместо них за столами вы встретите оппонентов из Японии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Клиент для игры в KKPoker: мобильная и пк-версии

В KKPoker игроки, знакомые с PPPoker, будут чувствовать себя как дома: он сделан на той же платформе, и выглядит практически так же. Серьезно отличается только касса.

Десктопной версии в данный момент не существует, играть можно только с iOS или Android. С одной стороны, это неудобно для регуляров — столы ККПокер не добавить в обычную сессию за рабочим компьютером, нельзя сделать привычный лейаут и вывести статистику на игроков. С другой стороны, это гарантирует, что за столами будет мало профессионалов. Играть одновременно на KKPoker можно до 3 столов.

HUD и эмуляторы запрещены. Во внутреннем магазине приложения можно покупать VIP-карты, которые дают различные бонусы, в том числе и доступ к статистике на игроков. Каждому игроку покер-рум позволяет иметь только одну учетную запись.

Клубы и союзы на KKPoker

KKPoker работает не так, как другие приложения для игры в покер. Обычно в них много разных клубов и союзов, и, прежде чем начать играть, нужно выбрать один из клубов и подать заявку на вступление. При этом клубы и союзы сильно отличаются между собой: и трафиком, и предлагаемыми играми, стоимостью фишек, пиковыми часами игры и даже рейком.

KKPoker работает как обычный покер-рум. После регистрации введите код 747474: так вы попадете в клуб GipsyTeam, т.е успешно привяжете аккаунт к нашему аффилейту и будете получать рейкбек. При этом вам будут доступны все игры и турниры, которые существуют в приложении, все игроки находятся в едином пуле.

Бонус к депозиту и рейкбек KKpoker

Прежде чем регистрироваться, обязательно свяжитесь со службой поддержки GT+. Они дадут актуальную ссылку на регистрацию и ответят на любые вопросы. Все наши игроки имеют в KKPoker от 50% рейкбека, не платят комиссию с вывода профита и получают гарантию на сохранность внесенных денег.

Щедрый рейкбек — одно из главных преимуществ игры в приложениях. Более 50% сегодня не дает ни один крупный рум — при том, что средний уровень игры в них гораздо выше.

Поощряет игроков и сам рум: за выполнение миссий можно получать монеты и обменивать их на турнирные билеты или VIP-карты.

Бонус на первый депозит 100% до $500, фактически дает 10% дополнительного рейкбека.

Способы пополнения

Поддерживаемые платежные системы:

Visa, MasterCard (для РФ недоступно)

Skrill

Neteller

ecoPayz

paysafecard

MuchBetter

Cashtocode

Криптовалюта

Плюсы и минусы покер-рума KKPoker

Основные плюсы игры на KKPoker:

Надежное лицензированное приложение

Трафик из Азии, много слабых оппонентов

Единый клуб для всех игроков

Высокий рейкбек для игроков GipsyTeam

Мультитейблинг — играйте сразу на 3 столах

Минусы рума:

Игра недоступна во многих странах

Нельзя пользоваться эмуляторами

Вертикальные столы — поначалу может быть непривычно

Часто задаваемые вопросы

В. Как начать играть О. Напишите в бесплатную службу поддержки GipsyTeam+, чтобы получить ссылку для регистрации, и создайте аккаунт. После этого скачайте приложение (это бесплатно) на iOS или Android и войдите под своими логином и паролем. В. В каких клубах выгодно играть? О. Клубов в привычном для понимании здесь нет. Все игроки находятся в едином пуле, без разделения по клубам и союзам. В. Обязательно ли отправлять документы? О. Да, рум требует обязательной верификации аккаунта. После регистрации придется отправить фото документа, подтверждающего личность, а также подтвердить свой адрес. В. Есть ли риск потерять деньги? О. Нет. Гарантию на внесенные деньги предоставляет GipsyTeam, а деятельность рума регулирует лицензия. За время работы с нашими партнерскими клубами игроки ни разу не теряли деньги на своих счетах. В. Можно ли использовать программы? О. Нет. Десктопного клиента нет, а эмуляторы запрещены. Из софта будет доступен только внутренний HUD, который приобретается отдельно в магазине.