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Играй с GT+ и выигрывай больше
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Клубы
PokerBros
HM2/3 PT4 H2N
  • NL/PLO/PLO5 10-2,000
Рейкбек до 45%
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PPPoker
HM2/3 PT4 H2N
  • NL/PLO 5-2,000
  • PLO5 5-2,000
Рейкбек до 50%
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Upoker
HM2/3 PT4 H2N
  • NL 5-1,000
  • PLO 5-400
  • PLO5 5-2,000
Рейкбек до 45%
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Suprema Poker
HM2/3 PT4 H2N
  • NL/PLO 5-100
  • PLO5 5-4,000
Рейкбек до 45%
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KKPoker
  • NL 10-1,000
  • PLO5 10-400
Рейкбек до 50%
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Red Dragon Poker
  • NL до 25-50-100 CNY
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PokerTime
  • NL до 100-200-400 CNY
Рейкбек 15%
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Преимущества

Увеличиваем профит
  • Высокий фиксированный рейкбек
  • Система бонусов для активных игроков
  • Большой выбор платежных систем
  • Вывод рейкбека и профита без комиссий
  • Скидки в магазине GipsyTeam
Подбираем лучшие клубы
  • Большой выбор игры: крупные популярные альянсы, приватные клубы и приложения
  • Гарантия сохранности депозитов и выплаты профитов
  • Актуальная информация по количеству игры
Решаем проблемы
  • Поддержка по любым вопросам 16 часов в сутки
  • Защита ваших интересов в любых спорных ситуациях
  • Предоставление и настройка софта для игры
  • Возможность обучения подстройкам в фонде GreenLine
Зачем играть в мобильных приложениях?

Мобильные приложения — отличный способ играть в покер с любителями со всего мира. Особенно выгодно садиться за столы с богатыми жителями стран, которые не могут играть в крупнейших покерных сетях: Китая, США, Израиля, Австралии, Индии, Бразилии и Колумбии. Фактически приложения объединяют локальные покерные клубы, разбросанные по всему миру.

Получите доступ в самые надежные и выгодные клубы от команды GT+! Мы активно работаем на рынке приложений с 2016 года, и за это время успели посотрудничать более, чем с 5,000 игроков. Мы знаем все особенности клубов и альянсов, и обеспечиваем лучшие условия напрямую от организаторов игр.

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