Обзор покер-рума Upoker

Upoker - мобильное приложение для игры в покер, выпущенное в начале 2019 года. В основе работы лежит система закрытых клубов со своими правилами, валютой, расписанием турниров и рейкбеком. Чтобы начать играть, необходимо получить приглашение от организаторов.

В отличие от большинства покерных румов, депозит вносится в конкретный клуб и конвертируется в его внутриигровую валюту, поэтому играть на Upoker можно в том числе из тех стран и регионов, где гэмблинг под запретом.

Средний уровень оппонентов здесь невысокий. За столами вы встретите любителей из Азии, Латинской Америки и США.

Основные особенности и отличия

Клубы и альянсы

Главные отличия Upoker от классических покер-румов:

Разработчики Upoker отвечают только за приложение. Игра и денежные расчеты происходят в клубах с собственным руководством и лимитами

Депозит вносится в тот клуб, в котором вы хотите играть, зачисление происходит через агента

Играют на фишки, однако каждый клуб устанавливает им свою цену в валюте

Клубы объединяются в альянсы с общий пулом игроков подобно традиционным покерным румам, вступающим в крупные сети. Турниры, которые проводят альянсы, собирают игроков разных клубов, а вместе с ними - и большие гарантии.

Игра есть практически всегда, потому что проходит в разных часовых поясах. В одних клубах вам встретятся любители из Австралии, в других - из США.

Свяжитесь с нашей поддержкой и найдите клубы для игры в удобное для вас время.

Рейк и рейкбек

Комиссия на всей площадке едина и не зависит от клуба.

Основные правила:

5%, но не более 3bb. (Для NL200+, PLO200+ не более 2bb)

До флопа не начисляется

В китайском покере 3%, не более 3 кушей

Каждый клуб устанавливает собственный процент рейкбека (30-40%).

Играемые дисциплины и лимиты

Приложение поддерживает кэш, MTT, SNG-турниры, спины, шортдек и китайский покер. Есть столы с ограничением по VPIP (не ниже указанного параметра) и с обязательным временем отыгрыша.

Лимиты индивидуальны и зависит от конкретного клуба: в партнерских клубах GipsyTeam столы начинаются от $0.02/$0.05, в холдеме и PLO5 - до $5/$10, в PLO - до $2/$4. Некоторые альянсы предлагают игру 1 на 1.

Как зарегистрироваться на Upoker

Приложение для Windows можно установить на компьютер с официального сайта Upoker.

Мобильное приложение PPPoker для iPhone/iPad

Мобильное приложение Upoker для iPhone/iPad можно скачать в Apple Store.

Мобильное приложение Upoker для устройств на Android устанавливается из Google Play.

Ссылка на регистрацию расположена в нижней части стартового экрана приложения.

Максимальное количество играемых столов - 4.

Депозит и кэшаут

Поддерживаемые способы пополнения и вывода:

Skrill (USD\EUR)

Neteller (USD)

Webmoney (WMZ)

Криптовалюты (USDT\BTC)

Тинькофф (перевод по QR-коду, RUB)

Qiwi (только вывод)

Альфа-Банк (только вывод)

Минимальная сумма - $150 для одного аккаунта.

Среднее время кэшаута составляет 24 часа: сначала выводится профит, затем депозит. В заявке на вывод укажите ID аккаунта, название клуба и сумму в фишках.

Депозит фиксируется по курсу фишки на момент депозита и не изменяется со временем. Профит выводится по текущему курсу фишки.

Мы сотрудничаем только с проверенными агентами и даем гарантии на операции ввода/вывода средств.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества:

большой выбор игры

рейк ниже, чем в стандартных румах

рейкбек 30-40%

вывод средств в течение суток

помощь в установке и настройке софта, создании аккаунта

помощь в выборе клуба и внесении/выводе средств

нет комиссии на вывод средств

Недостатки:

требуется депозит для каждого клуба

нет общего лобби, фильтров расписания

нет автоматической докупки фишек

Часто задаваемые вопросы

В: Безопасно ли играть на Upoker?

О: Абсолютно. Разработчики с недавних пор усилили борьбу с мошенничеством за столами, в частности тимплеем. Приложение прошло сертификацию Gaming Labs, что подтверждает честность ГСЧ и отсутствие уязвимостей для суперюзеров. GipsyTeam гарантирует безопасность депозита и всегда поможет решить возникшую проблему с партнерскими клубами.

В: Работают ли программы для сбора статистики и HUD (Poker Tracker4, Holdem Manager 2/3, Hand2Note)?

О: Да, но требуется скачать конвертер. Напишите в службу поддержки и вам обязательно помогут!

В: Что делать, если с аккаунта пропал клуб?

О: Сообщите нам, мы разберемся с проблемой и добавим клуб на аккаунт.

В: В клубе нет столов и отсутствует баланс, в чем дело?

О: Примерно раз в две недели в клубах проходят технические работы, подсчитываются балансы. Пожалуйста, напишите нам для уточнения сроков завершения работ.

В: Можно ли потерять деньги при игре в приложении?

О: Мы работаем только с надежными клубами и гарантируем сохранность средств на upoker.

В: Мой аккаунт заблокирован, как быть?

О: Свяжитесь со службой поддержки, мы запросим у клуба отчет по балансу и перенесем средства на новый аккаунт в течение 1-2 недель.