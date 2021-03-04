Upoker — азиатское мобильное приложение для покера, разработанное и запущенное весной 2018 года. Это первое крупное международное приложение после PPPoker.
Как и предшественник Upoker больше напоминает живую игру, с системой закрытых клубов, с собственным выбором валюты и системой приглашений. Также в приложении есть свой grand union – подобие централизованного рума в который входят три крупнейших альянса из России, Азии и Латинской америки, столы в нем в $, но у каждого альянса есть свои столы в локальной валюте.
Приложение сделано для игры со смартфонов, первое включило в себя возможность играть одновременно три стола. Основные рынки на которых популярен Upoker: Юго-восточная Азия, Малайзия, Филиппины, Бразилия и Израиль.
В приложении также множество клубов из России и стран бывшего СНГ.
Upoker - мобильное приложение для игры в покер, выпущенное в начале 2019 года. В основе работы лежит система закрытых клубов со своими правилами, валютой, расписанием турниров и рейкбеком. Чтобы начать играть, необходимо получить приглашение от организаторов.
В отличие от большинства покерных румов, депозит вносится в конкретный клуб и конвертируется в его внутриигровую валюту, поэтому играть на Upoker можно в том числе из тех стран и регионов, где гэмблинг под запретом.
Средний уровень оппонентов здесь невысокий. За столами вы встретите любителей из Азии, Латинской Америки и США.
Основные особенности и отличия
Клубы и альянсы
Главные отличия Upoker от классических покер-румов:
Разработчики Upoker отвечают только за приложение. Игра и денежные расчеты происходят в клубах с собственным руководством и лимитами
Депозит вносится в тот клуб, в котором вы хотите играть, зачисление происходит через агента
Играют на фишки, однако каждый клуб устанавливает им свою цену в валюте
Клубы объединяются в альянсы с общий пулом игроков подобно традиционным покерным румам, вступающим в крупные сети. Турниры, которые проводят альянсы, собирают игроков разных клубов, а вместе с ними - и большие гарантии.
Игра есть практически всегда, потому что проходит в разных часовых поясах. В одних клубах вам встретятся любители из Австралии, в других - из США.
Комиссия на всей площадке едина и не зависит от клуба.
Основные правила:
5%, но не более 3bb. (Для NL200+, PLO200+ не более 2bb)
До флопа не начисляется
В китайском покере 3%, не более 3 кушей
Каждый клуб устанавливает собственный процент рейкбека (30-40%).
Играемые дисциплины и лимиты
Приложение поддерживает кэш, MTT, SNG-турниры, спины, шортдек и китайский покер. Есть столы с ограничением по VPIP (не ниже указанного параметра) и с обязательным временем отыгрыша.
Лимиты индивидуальны и зависит от конкретного клуба: в партнерских клубах GipsyTeam столы начинаются от $0.02/$0.05, в холдеме и PLO5 - до $5/$10, в PLO - до $2/$4. Некоторые альянсы предлагают игру 1 на 1.
Как зарегистрироваться на Upoker
Приложение для Windows можно установить на компьютер с официального сайта Upoker.
Мобильное приложение PPPoker для iPhone/iPad
Мобильное приложение Upoker для iPhone/iPad можно скачать в Apple Store.
Мобильное приложение Upoker для устройств на Android устанавливается из Google Play.
Ссылка на регистрацию расположена в нижней части стартового экрана приложения.
Максимальное количество играемых столов - 4.
Депозит и кэшаут
Поддерживаемые способы пополнения и вывода:
Skrill (USD\EUR)
Neteller (USD)
Webmoney (WMZ)
Криптовалюты (USDT\BTC)
Тинькофф (перевод по QR-коду, RUB)
Qiwi (только вывод)
Альфа-Банк (только вывод)
Минимальная сумма - $150 для одного аккаунта.
Среднее время кэшаута составляет 24 часа: сначала выводится профит, затем депозит. В заявке на вывод укажите ID аккаунта, название клуба и сумму в фишках.
Депозит фиксируется по курсу фишки на момент депозита и не изменяется со временем. Профит выводится по текущему курсу фишки.
Мы сотрудничаем только с проверенными агентами и даем гарантии на операции ввода/вывода средств.
Преимущества и недостатки
Основные преимущества:
большой выбор игры
рейк ниже, чем в стандартных румах
рейкбек 30-40%
вывод средств в течение суток
помощь в установке и настройке софта, создании аккаунта
О: Абсолютно. Разработчики с недавних пор усилили борьбу с мошенничеством за столами, в частности тимплеем. Приложение прошло сертификацию Gaming Labs, что подтверждает честность ГСЧ и отсутствие уязвимостей для суперюзеров. GipsyTeam гарантирует безопасность депозита и всегда поможет решить возникшую проблему с партнерскими клубами.
В: Работают ли программы для сбора статистики и HUD (Poker Tracker4, Holdem Manager 2/3, Hand2Note)? О: Да, но требуется скачать конвертер. Напишите в службу поддержки и вам обязательно помогут!
В: Что делать, если с аккаунта пропал клуб?
О: Сообщите нам, мы разберемся с проблемой и добавим клуб на аккаунт.
В: В клубе нет столов и отсутствует баланс, в чем дело?
О: Примерно раз в две недели в клубах проходят технические работы, подсчитываются балансы. Пожалуйста, напишите нам для уточнения сроков завершения работ.
В: Можно ли потерять деньги при игре в приложении?
О: Мы работаем только с надежными клубами и гарантируем сохранность средств на upoker.
В: Мой аккаунт заблокирован, как быть?
О: Свяжитесь со службой поддержки, мы запросим у клуба отчет по балансу и перенесем средства на новый аккаунт в течение 1-2 недель.